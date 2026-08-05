В Иране заморозили счета нефтяной компании из-за долгов

Государственный Банк промышленности и горнодобывающей отрасли Ирана заблокировал счета Национальной нефтяной компании из-за задолженности. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, председатель правления Банка промышленности и горнодобывающей отрасли назначается Министерством экономики Ирана. Решение о блокировке было принято, несмотря на положение закона о государственном бюджете, согласно которому погашение задолженности нефтяной компании было отсрочено. У предприятия есть время до 20 марта 2027 года, чтобы ликвидировать долги.

29 июля США добавили 10 юридических лиц и 8 танкеров в санкционный список по Ирану. По версии, изложенной в заявлении Госдепартамента, санкции введены в отношении компаний, способствующих транспортировке иранской нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив.