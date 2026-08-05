В России практически не осталось бесплатной доставки продуктов

Бесплатная доставка продуктов стремительно исчезает с российского рынка. Крупные сервисы и торговые сети все чаще берут с клиентов отдельную плату за логистику или сохраняют нулевой тариф только при крупных заказах и по подписке. Причина - резко выросшие расходы на курьеров, транспорт и обработку заказов. При этом сам рынок онлайн-продаж продуктов продолжает расти: покупатели, похоже, окончательно привыкли платить за возможность не тратить время на поход в магазин.

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Как рассказал "РГ" коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой OneSync (Call to Visit) Максим Евстафьев, за последние два года рынок фактически отказался от практики безусловно бесплатной доставки. По его словам, сегодня она сохраняется лишь как инструмент продвижения - например, для новых пользователей или в рамках отдельных маркетинговых акций.

Экономика такого решения стала значительно жестче. Бесплатная доставка никогда не была действительно бесплатной: ее стоимость либо включалась в цену товара, либо компенсировалась за счет высокой маржи отдельных категорий, либо субсидировалась самим сервисом.

Но с ростом расходов на логистику такие схемы стали обходиться бизнесу слишком дорого.

Главным фактором стал кадровый дефицит. По словам Евстафьева, организация доставки продолжает дорожать двузначными темпами прежде всего из-за роста стоимости труда. По различным оценкам, в 2025 году зарплаты курьеров увеличились примерно на 26%, а средний доход превысил 150 тыс. рублей в месяц. Одновременно дорожают транспорт, обслуживание автопарка и другие операционные процессы.

Проблему подтверждают и крупнейшие торговые сети. Как отмечает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, плата за доставку сегодня представляет собой стоимость отдельной услуги, которая включает сборку заказа, упаковку, соблюдение температурного режима, работу курьера и транспортные расходы. При этом стоимость самих товаров в приложении и в офлайн-магазине остается одинаковой.

Бесплатные способы получения заказа при этом полностью не исчезли. Покупателям по-прежнему доступны самовывоз, доставка при достижении определенной суммы корзины или расширенные условия по подписке.

По словам Богданова, торговые сети также стараются компенсировать рост расходов за счет повышения эффективности: совершенствуют маршрутизацию, развивают дарксторы и увеличивают долю заказов, собираемых непосредственно в магазинах.

Несмотря на переход к платной модели, спрос на доставку продуктов продолжает увеличиваться. По словам Евстафьева, бесплатная доставка выполнила свою задачу - сформировала у россиян привычку покупать продукты онлайн. Теперь большинство покупателей воспринимают доставку как полноценную услугу, за которую готовы платить, если она экономит время.

Статистика подтверждает, что переход к платной доставке не затормозил развитие рынка. По данным Data Insight, только в первом квартале 2026 года сервисы онлайн-продажи продуктов выполнили около 286 млн заказов на общую сумму 445 млрд рублей. Это на 16% больше по количеству заказов и на 23% больше по обороту, чем годом ранее.

По прогнозу аналитиков, по итогам 2026 года рынок e-grocery (онлайн-продажа товаров повседневного спроса) достигнет 1,19 млрд заказов и 1,83 трлн рублей оборота.

Эту тенденцию подтверждают и сами участники рынка. По данным сервиса "Яндекс Еда", во втором квартале 2026 года общий оборот платформы вырос на 20,5%, а непродуктовых категорий - почти на 40%. В компании отмечают, что стоимость доставки зависит от расстояния, спроса на курьеров и срочности заказа.

При этом часть логистических затрат сервис продолжает брать на себя, а снижать стоимость доставки помогают технологии оптимизации маршрутов и объединение нескольких заказов в одну поездку.

Рост спроса сопровождается сохранением серьезного дефицита кадров. По оценке минпромторга, сегодня в сфере доставки работают около 1,5 млн человек, из которых примерно 400-500 тыс. занимаются доставкой продуктов и других товаров повседневного спроса. Именно сегмент e-grocery остается одним из самых быстрорастущих и наиболее зависимых от количества доступных курьеров.

Одновременно меняется и модель потребления. По наблюдениям Евстафьева, средний чек заказа за последний год немного снизился, однако это связано не с удешевлением продуктов, а с изменением поведения покупателей. Россияне все чаще оформляют небольшие, но более частые заказы, тогда как цены на сами продукты продолжают расти.

В АКОРТ отмечают, что онлайн-продажи продуктов остаются самым быстрорастущим сегментом розничной торговли, увеличиваясь в два-три раза быстрее рынка в целом. По прогнозам аналитиков, уже в 2026 году доля интернет-продаж в обороте продовольственной розницы достигнет около 7%, а к 2028 году вырастет до 10%.

Фактически рынок доставки вступил в новую стадию развития. Если несколько лет назад компании конкурировали бесплатной доставкой, субсидируя ее за счет собственных средств, то теперь главным преимуществом становятся скорость, качество сервиса и эффективность логистики. За удобство покупатели готовы платить сами, а бесплатная доставка постепенно превращается из рыночного стандарта в точечный маркетинговый инструмент.