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Главный научный сотрудник Google Джефф Дин покидает компанию спустя 27 лет работы

Market Power

Главный научный сотрудник Google Джефф Дин покидает компанию спустя 27 лет работы ради создания собственного стартапа, сообщает CNBC. В рамках реструктуризации подразделения искусственного интеллекта Демис Хассабис займет пост председателя Google DeepMind, а Корай Кавукчуоглу возьмет на себя повседневное руководство направлением и разработку модели Gemini 4.

Главный научный сотрудник Google покидает компанию спустя 27 лет работы
© Global Look Press

На фоне кадровых перестановок акции Google упали на 5% в ходе торгов. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичай сообщил сотрудникам, что корпорация инвестирует в новую компанию Дина, которая займется ускорением открытий в области машинного обучения. Изменения происходят в период острой конкуренции с OpenAI и Anthropic, из-за которой Google впервые зафиксировала отрицательный денежный поток* на фоне рекордных капитальных затрат**, прогнозируемых на уровне до $205 млрд по итогам года.

Джефф Дин работал в Google с 1999 года и стоял за важнейшими техническими прорывами корпорации. Демис Хассабис присоединился к команде в 2014 году после покупки лаборатории DeepMind и в последние годы руководил фундаментальными разработками Alphabet в сфере искусственного интеллекта, однако теперь решил передать операционные обязанности, чтобы сосредоточиться на «стратегических и глобальных» вопросах.

*Отрицательный денежный поток — ситуация, при которой сумма уходящих из компании средств на операционную деятельность и инвестиции превышает объем поступающей выручки. В контексте технологических гигантов это часто указывает на аномально высокие расходы на инфраструктуру, например, на закупку чипов и строительство дата-центров для ИИ.

**Капитальные затраты — финансовые вложения компании в покупку, модернизацию или обслуживание долгосрочных активов, таких как здания, оборудование или программное обеспечение. В сфере ИИ основная часть таких расходов направляется на создание мощных вычислительных кластеров, необходимых для обучения нейросетей нового поколения.