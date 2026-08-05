Главный научный сотрудник Google покидает компанию спустя 27 лет работы

Главный научный сотрудник Google Джефф Дин покидает компанию спустя 27 лет работы ради создания собственного стартапа, сообщает CNBC. В рамках реструктуризации подразделения искусственного интеллекта Демис Хассабис займет пост председателя Google DeepMind, а Корай Кавукчуоглу возьмет на себя повседневное руководство направлением и разработку модели Gemini 4.

На фоне кадровых перестановок акции Google упали на 5% в ходе торгов. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичай сообщил сотрудникам, что корпорация инвестирует в новую компанию Дина, которая займется ускорением открытий в области машинного обучения. Изменения происходят в период острой конкуренции с OpenAI и Anthropic, из-за которой Google впервые зафиксировала отрицательный денежный поток* на фоне рекордных капитальных затрат**, прогнозируемых на уровне до $205 млрд по итогам года.

Джефф Дин работал в Google с 1999 года и стоял за важнейшими техническими прорывами корпорации. Демис Хассабис присоединился к команде в 2014 году после покупки лаборатории DeepMind и в последние годы руководил фундаментальными разработками Alphabet в сфере искусственного интеллекта, однако теперь решил передать операционные обязанности, чтобы сосредоточиться на «стратегических и глобальных» вопросах.

*Отрицательный денежный поток — ситуация, при которой сумма уходящих из компании средств на операционную деятельность и инвестиции превышает объем поступающей выручки. В контексте технологических гигантов это часто указывает на аномально высокие расходы на инфраструктуру, например, на закупку чипов и строительство дата-центров для ИИ.

**Капитальные затраты — финансовые вложения компании в покупку, модернизацию или обслуживание долгосрочных активов, таких как здания, оборудование или программное обеспечение. В сфере ИИ основная часть таких расходов направляется на создание мощных вычислительных кластеров, необходимых для обучения нейросетей нового поколения.