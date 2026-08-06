«АстраЗенека» подтвердила соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса в России

Биофармацевтическая компания «АстраЗенека», более 30 лет работающая в России, по итогам оценки включена в реестр организаций, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса. Реестр ведется на цифровой платформе АНО «Общественный капитал». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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Оценка включает показатели по шести направлениям: экология, социальная ответственность, управление, экономика, деловая репутация и вклад в повышение благосостояния общества.

— Стандарт общественного капитала представляет собой единую национальную систему оценки вклада компаний, в том числе международных, в социально-экономическое развитие страны. «АстраЗенека» не только реализует выпуск инновационных препаратов в России, но и инвестирует в будущее медицины — в частности, проводит клинические исследования и готовит высококвалифицированные кадры с ведущими московскими вузами — МГУ и Сеченовским Университетом, — отметил Анатолий Гарбузов.

Компания ставит перед собой цели бесперебойного доступа российских пациентов к жизненно важным лекарственным препаратам. Сегодня на заводе «АстраЗенека» в Калужской области локализовано производство пяти инновационных препаратов для терапии онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и не только. Компания планирует развитие программ раннего выявления заболеваний и всей системы здравоохранения. В частности, при поддержке «АстраЗенека» в России уже были запущены проекты по ретроспективному анализу КТ-снимков с помощью компьютерного зрения для диагностики рака легкого в нескольких городах России, а также системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР).

Компания реализует глобальную инициативу Ambition Zero Carbon, планомерно снижая выбросы парниковых газов на разных этапах своей деятельности.

— Пример «АстраЗенека» показывает, что компания с международной экспертизой выступает ответственным участником социально-экономической жизни страны, внося вклад в национальные цели развития. Особо отмечу социальные инициативы компании. Проект «Здоровье молодого поколения», направленный на профилактику неинфекционных заболеваний, уже более десяти лет помогает подросткам из детских домов и приемных семей. Мы рады, что «АстраЗенека» вошла в число социально ответственных организаций, чей вклад в развитие стратегических социальных инициатив страны теперь подтвержден официально, — отметила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

По словам руководителя направления по работе с государственными органами и внешним коммуникациям «АстраЗенека» в России и Евразии Олжаса Сатыбалдина, один из приоритетов компании — обеспечение пациентов инновационной терапией, когда она необходима.

— Сегодня в стране доступно более 60 оригинальных препаратов компании, 27 из них входят в перечень ЖНВЛП, а 10 производятся на нашем заводе в Калужской области. Это не просто цифры, за каждой из них стоит конкретный путь лекарства к человеку. Наша стратегия выстроена в логике развития российского здравоохранения: мы участвуем в создании новых методов диагностики, проводим клинические исследования и работаем с ведущими научными центрами. Ответственный бизнес — это прежде всего люди, которые его создают. Поэтому мы последовательно развиваем инклюзивную корпоративную культуру, и сегодня 86 процентов наших сотрудников в России называют «АстраЗенека» отличным местом для работы. Более того, мы убеждены: здоровье людей и планеты неразделимы. Поэтому наше устойчивое развитие строится на доступности медицинской помощи, этичной организации бизнеса и ответственном отношении к окружающей среде. И включение компании в реестр общественного капитала подтверждает это. Мы продолжим выстраивать свою деятельность на принципах прозрачности и заботы о пациентах, — рассказал он.

Верификация по Стандарту общественного капитала бизнеса проводится на добровольной и бесплатной основе. Компании, успешно прошедшие оценку, получают подтверждение соответствия Стандарту и включаются в реестр на цифровой платформе. Действие статуса соответствия Стандарту составляет 3 года, после чего его можно повторно подтвердить.

«АстраЗенека» — международная биофармацевтическая компания, нацеленная на исследование, разработку и вывод на рынок рецептурных препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные, а также редкие заболевания. «АстраЗенека» представлена более чем в 100 странах, а ее инновационные препараты используют миллионы пациентов во всем мире. В России компания работает более 30 лет. Больше информации об «АстраЗенека» — на сайте astrazeneca.ru.