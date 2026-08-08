Косметическую компанию известного блогера ликвидируют в России

Налоговая служба инициировала процедуру ликвидации косметической компании «Кара Кросс косметикс», соучредителем которой выступает блогер Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц). Это следует из юридических документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Фирма, занимающаяся розничной продажей косметики и парфюмерии, была зарегистрирована в 2019 году. Блогеру принадлежит 20 процентов долей, оставшиеся 80 процентов поровну распределены между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном.

Согласно материалам, в июне инспекция Федеральной налоговой службы приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из реестра. Причины этого шага в документах не уточняются.

Ранее уехавший в Дубай популярный российский блогер Даня Милохин дал понять, что в действительности, будучи за рубежом, не работал курьером, о чем он ранее заявлял подписчикам.