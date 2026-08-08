Wildberries «уходит» в Казахстан. Как это скажется на кошельках россиян

Российский маркетплейс Wildberries на фоне массированных атак ВСУ на свои логистические центры принял решение строить склады в Казахстане. Масштаб впечатляет: почти 260 тысяч квадратных метров в Алма-Ате и Астане должны заработать уже в первом квартале следующего года.

Что это значит для российских покупателей — подорожают ли товары и как изменятся сроки доставки — читайте далее.

Спасательный круг или плановая работа?

Формально в компании настаивают: это плановая работа по строительству логистических объектов в странах присутствия. Но совпадение слишком очевидно. Атаки на склады Wildberries в 11 регионах России, оценка ущерба только по первым двум объектам — 30 дней работы, выплаты семьям погибших и пострадавшим сотрудникам. По факту, как отмечают эксперты, Казахстан выглядит как тихая гавань в логистической буре.

Министр торговли республики Арман Шаккалиев раскрыл детали: 46 тысяч квадратных метров уже арендованы, 160 тысяч строят в Алма-Ате и 100 тысяч — в Астане. При этом в Минторговли Казахстана подчеркивают: официальных обращений от компании по вопросу размещения дополнительных складов не поступало. Всё происходит на уровне частных договоренностей. Прозрачности ноль, но это бизнес — здесь тишина иногда громче слов.

Дороже или дешевле? Эксперты спорят

Мнения аналитиков разделились кардинально. И это главная интрига: мы до сих пор не знаем, ударит ли казахстанский поворот по нашему кошельку или, наоборот, принесет выгоду.

В итоге эксперты рисуют мрачную картину: рост цен на 15–25% за счет НДС, таможенного декларирования, обязательной маркировки и усложнения логистики. По его словам, сильнее всего пострадают крупногабаритные и тяжелые товары — мебель, бытовая техника, стройматериалы. Хрупкие товары потребуют усиленной упаковки и страховки, что тоже увеличит издержки. Перестройка бизнеса, по его словам, для компании окажется «крайне болезненной и дорогостоящей».

Однако другие эксперты смотрят на ситуацию гораздо оптимистичнее. Экономист Роман Черемухин утверждает, что прямого роста цен не произойдет, а доступ к приграничным хабам даже нивелирует посреднические наценки на 3–7%. Спикер ВШЭ и член Совета по электронной коммерции ТПП РФ Елена Соловьева считает, что у компании достаточно ресурсов, чтобы «компенсировать удорожание логистики и удержать цены на конкурентном уровне».

«Wildberries работает на высококонкурентном рынке — рядом с Ozon, "Яндекс Маркетом" и Lamoda, и резкое повышение цен грозит потерей доли рынка в пользу этих игроков», — цитирует её NEWS.ru.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценивает возможный рост цен в 0,5–2%. Кто прав — покажет только время.

А что со сроками доставки?

Время — второй критический вопрос. И здесь снова разночтения.

Климовский прогнозирует увеличение сроков на 3–7 дней в зависимости от региона. Но другие эксперты рисуют более сложную картину. Главное открытие: для Урала, Сибири и Дальнего Востока доставка может даже ускориться. Новые склады в Казахстане позволят обрабатывать заказы для этих регионов быстрее, минуя московский логистический узел. Как пояснил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, «для некоторых направлений доставка станет заметно оперативнее».

А вот жителям Москвы и Центральной России придется подождать: заказ через Казахстан будет идти дольше, чем с локальных складов. По оценкам Кабакова, в Москву сроки могут увеличиться на 1–3 дня. Так что для кого-то — апгрейд, для кого-то — минус.

Кто в выигрыше?

Аналитики сходятся в одном: главный бенефициар — сам Wildberries, который диверсифицирует свои логистические риски. Выигрывает и Казахстан: новые рабочие места, налоги, статус «главного транзитного узла Евразии», как выразился Черемухин.

Российские покупатели… оказались в зоне неопределенности. Кто-то получит более быструю доставку (Урал, Сибирь, Дальний Восток), кто-то — возможное, но вероятно незначительное, подорожание. Пока это больше похоже не на катастрофу, а на логистическую перестройку с непонятными, но, судя по всему, не смертельными последствиями.