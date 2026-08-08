Назван вероятный кандидат на пост главы «Нафтогаза»

Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко может стать новым руководителем «Нафтогаза». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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По его словам, «это будет неплохой выбор, так как зарплата там лучше, чем в правительстве».

Позже он уточнил, что два источника подтвердили ему эту версию. Однако могут возникнуть сложности, так как назначение придется проводить через Наблюдательный совет «Нафтогаза», в который назначат еще одного представителя государства — Алексея Соболева.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский отправил Свириденко в отставку. Есть сведения, что он сопроводил это словами «тебе пора». Тогда же отмечалось, что бывшая премьер сильно обиделась на президента за это решение. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.