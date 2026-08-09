Подорожание серы усугубило ситуацию с удобрениями в Европе

На фоне серьезного дефицита серы в мире, обострившегося из-за блокады Ормуза, литовский завод «ЕвроХима» Lifosa с мощностью 1 млн т приостановил производство фосфорных удобрений, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что с весны 2022-го предприятием управляет временный администратор. В 2023 году из-за санкций, повилявших на управление и обеспечение сырьем, завод также приостанавливал работу.

В статье говорится, что почти 50% глобального экспорта серы приходилось на Ближний Восток. Россия прекратила ее поставки за границу до конца 2026 года. Ограничение на экспорт серной кислоты ввел и Китай. Такая ситуация привела к рекордному росту цен.

«Как указывали в S&P Global, при ценах на серу свыше $800 за тонну заводы фосфорных удобрений могут стать нерентабельными», — сообщает «Ъ».

По мнению участников рынка, для нормализации ситуации нужно возобновить поставки серы с Ближнего Востока.

До этого The Telegraph написала, что продолжение конфликта в Иране станет причиной масштабного кризиса на рынке удобрений. Из-за военных действий поставки мочевины, аммиака и серы оказались перекрыты, нарушены или под угрозой.