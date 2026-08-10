Нефть Brent взлетела почти до 85 долларов за баррель

В ходе торговой сессии на мировых сырьевых площадках зафиксирован значительный рост котировок. По состоянию на 01:02 по московскому времени, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 2,96%.

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И это относительно уровня предыдущего закрытия, достигнув отметки в 84,64 доллара за баррель. Одновременно с этим цена на американскую легкую нефть WTI с поставкой в сентябре выросла на 2,74 процента.

Теперь цена составляет 79,19 доллара за баррель. Аналитики связывают резкое подорожание с сохраняющейся напряженностью в Ормузском проливе.

На рост котировок влияют и новости о морской блокаде Ирана, которая может привести к перебоям в глобальных поставках энергоносителей.