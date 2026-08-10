Суд Англии обязал Потанина раскрыть активы бывшей жене

Высокий суд Англии обязал российского бизнесмена Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей супруги Натальи об активах, судебные разбирательства между бывшими супругами длятся с 2014 года.

В России Потанина уже добилась раздела совместного имущества и получила компенсацию более 2,5 млрд рублей, после чего продолжила тяжбу за границей, передают «Ведомости».

По британским законам, стороны должны обмениваться анкетами с дополнительной информацией до первого слушания. Добровольно миллиардер отказался отвечать на большинство вопросов.

«В итоге суд обязал Потанина ответить на вопросы бывшей жены, «вытекающие» из первоначальных 62, но сами они в решении отредактированы», – сообщает издание.

Бизнесмен должен был предоставить ответы до 14 июля 2026 года, а до 18 августа дается время на уточнения. Предварительное слушание назначено на сентябрь, заключительное – на ноябрь 2026 года. На нем рассмотрят вопросы о полноте раскрытия активов Потаниным и о возможной доле бывшей жены в имуществе.

Сам Потанин заявлял, что имеет достаточно средств для исполнения любого судебного решения. Он считает запрошенную информацию излишней, учитывая публичность его главного актива – компании «Интеррос», и опасается дополнительных санкций из-за раскрытия данных.

В сентябре прошлого года Апелляционный суд Лондона разрешил бывшей супруге бизнесмена претендовать на долю его акций в «Норникеле».

В феврале предприниматель подал иск к Наталье Потаниной в Арбитражный суд Москвы.

Позже московский арбитраж запретил женщине продолжать бракоразводный процесс в зарубежных юрисдикциях.