Почти 50 брендов хотят закрыть магазины в России или сократить число точек

За первую половину 2026 года о пересмотре своей работы в России заявили 47 российских и зарубежных брендов. Компании либо сокращали количество магазинов, либо полностью уходили с рынка, либо приостанавливали дальнейшее расширение сети. Об этом рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

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Из общего числа 21 ритейлер сократил количество торговых точек, 17 приняли решение прекратить работу на российском рынке, а еще девять пока не определились с дальнейшей судьбой своих магазинов.

Основную часть компаний составили российские бренды — 36 из 47. В их числе Present & Simple, «Всесмарт», KChTZ, M’Studio и Face Code. Оптимизация коснулась и крупных ритейлеров, среди которых Lime, «Лэтуаль», Gloria Jeans и O'stin.

Наиболее сложная ситуация складывается в сегменте одежды и обуви. На fashion-ритейлеров приходится 60 процентов брендов, которые сейчас пересматривают свое присутствие на рынке.

Хакбердиева связала происходящее с изменением потребительского поведения. По ее словам, россияне стали осторожнее расходовать деньги и чаще приобретают одежду и обувь только при необходимости. Это отражается и на посещаемости магазинов: за первые 22 недели 2026 года офлайн-трафик fashion-ритейлеров снизился на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает РИА Новости.

HR-эксперт Валерия Доманская перечислила основные признаки, свидетельствующие о нестабильности компании, которыми руководствуются работники, чтобы оценить перспективы своего трудоустройства. Среди них — резкое сокращение бюджетов, отказ от повышения зарплат, массовое увольнение квалифицированного персонала и неопределенность в разделении должностных обязанностей.