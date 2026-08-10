Почти 50 брендов хотят закрыть магазины в России или сократить число точек
За первую половину 2026 года о пересмотре своей работы в России заявили 47 российских и зарубежных брендов. Компании либо сокращали количество магазинов, либо полностью уходили с рынка, либо приостанавливали дальнейшее расширение сети. Об этом рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Из общего числа 21 ритейлер сократил количество торговых точек, 17 приняли решение прекратить работу на российском рынке, а еще девять пока не определились с дальнейшей судьбой своих магазинов.
Основную часть компаний составили российские бренды — 36 из 47. В их числе Present & Simple, «Всесмарт», KChTZ, M’Studio и Face Code. Оптимизация коснулась и крупных ритейлеров, среди которых Lime, «Лэтуаль», Gloria Jeans и O'stin.
Наиболее сложная ситуация складывается в сегменте одежды и обуви. На fashion-ритейлеров приходится 60 процентов брендов, которые сейчас пересматривают свое присутствие на рынке.
Хакбердиева связала происходящее с изменением потребительского поведения. По ее словам, россияне стали осторожнее расходовать деньги и чаще приобретают одежду и обувь только при необходимости. Это отражается и на посещаемости магазинов: за первые 22 недели 2026 года офлайн-трафик fashion-ритейлеров снизился на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает РИА Новости.
HR-эксперт Валерия Доманская перечислила основные признаки, свидетельствующие о нестабильности компании, которыми руководствуются работники, чтобы оценить перспективы своего трудоустройства. Среди них — резкое сокращение бюджетов, отказ от повышения зарплат, массовое увольнение квалифицированного персонала и неопределенность в разделении должностных обязанностей.