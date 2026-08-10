Банк России рекомендовал поддержать пострадавший от атак беспилотников бизнес

Банк России порекомендовал кредиторам поддержать пострадавшие от атак украинских беспилотников малый и средний бизнес. Об этом сказано в сообщении регулятора.

«Предприятия, которые пострадали в результате террористических актов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов», — заявили в ЦБ.

В информационном Дмитрия Тулина говорится, что кредиторам нужно идти навстречу заявителям независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, и рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса, воздерживаясь от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, не требуя досрочного погашения кредита.

ЦБ также отмечает, что при изменении условий кредитных договоров рекомендуется оперативно направить заемщику уточненную информацию о новом графике платежей. При этом реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей.

Адресатами послания указаны кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, Бюро кредитных историй.

В течение последних недель логитические объекты маркетплейса Wildberries регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ, что в некоторых случаях приводит к остановке работы складов и потере хранящихся на них товаров.