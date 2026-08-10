В трансляции сериала «СашаТаня» нашли нарушение закона

Федеральная антимонопольная служба признала компанию «ТНТ-Телесеть» нарушившей закон о рекламе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

ФАС выяснила, что оррганизация распространяла ненадлежащую рекламу на телеканале «ТНТ» в мае 2026 года во время трансляции сериала «СашаТаня».

Установлено, что реклама детского питания одного из отечественных производителей распространялась в нижней части экрана в виде наложения на кадр транслируемого сериала. Площадь рекламы составила свыше допустимых 7% от площади всего экрана, объяснили в пресс-службе ведомства.

ФАС признала действия телеканала нарушающими требования Закона о рекламе и выдала обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить распространение ненадлежащей рекламы.

Также служба рассмотрит вопрос о привлечении нарушителя к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Apple.