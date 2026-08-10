Wildberries опроверг сообщения о проблемах в работе

Wildberries (входит в Группу RWB) опроверг сообщения о проблемах в работе. Пост о фейках по поводу работы маркетплейса опубликовала пресс-служба компании.

Так, в компании разобрали три распространенных фейка о работе торговой площадки. Первый из них гласит о том, что на AliExpress якобы появились в продаже «сгоревшие товары» со складов Wildberries.

«Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных система», — говорится в сообщении.

Также в RWB отметили, что компания не фиксирует снижения количества заказов или всплеска закрытий пунктов выдачи заказов по итогам июля 2026 года, вопреки сообщениям «блогеров и псевдоэкспертов».

Кроме того, Wildberries не фиксирует ухода издательств с площадки. Отмечается, что издатели в настоящее время перестраивают свою работу на модель продаж со своего склада.

Ранее Wildberries анонсировал программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров.