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Bloomberg узнал о риске отмены плана GameStop купить eBay за $56 млрд

Газета.Ru

Руководство GameStop во главе с генеральным директором Райаном Коэном рассматривает возможность отзыва своего предложения о покупке онлайн-платформы eBay за $56 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

GameStop может отказаться от покупки eBay
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По их данным, Коэн изучает альтернативные варианты сотрудничества, включая партнерство или создание совместного предприятия. Это позволило бы eBay использовать сеть из примерно 1,6 тысячи розничных точек GameStop в США для расширения присутствия в высокомаржинальных категориях, таких как коллекционные карточки и другие предметы коллекционирования.

В рамках любого потенциального соглашения GameStop, которая входит в число крупнейших акционеров eBay, намерена добиваться представительства в совете директоров интернет-площадки.

Изначальный оффер предполагал выплату $125 за акцию, причем половина суммы должна была быть оплачена деньгами, а половина — обыкновенными акциями GameStop. После того, как в мае это предложение было озвучено, акции GameStop потеряли 28% стоимости. Бумаги eBay за это время выросли на 7,6%. Ее стоимость с учетом долговых обязательств стоимость оценивается почти в $54 млрд.

Предложение о поглощении стало смелым шагом Коэна после того, как GameStop приобрела 5% акций eBay, а к середине июля нарастила свою долю до 9,75%, став вторым по величине акционером после Vanguard Group.

Хотя базирующаяся в Техасе GameStop располагает денежными резервами в размере $8,4 млрд, ее собственная рыночная капитализация снизилась до $8,6 млрд.

В 2021 году GameStop оказалась в центре внимания розничных инвесторов, в том числе главы Scion Asset Management Майкла Берри. После объявления о планах купить eBay Берри продал всю свою долю, выразив обеспокоенность ростом долговой нагрузки компании ради финансирования сделки.