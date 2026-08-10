Крупнейшая в мире нефтяная компания продлила остановку своего НПЗ

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco продлила до 30 августа срок остановки работы своего ключевого НПЗ в Джазане (Саудовская Аравия), который получил повреждения в ходе атаки, осуществленной йеменскими хуситами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение консалтинговой фирмы IIR.

В предыдущие три месяца предприятие экспортировало в среднем 200 тысяч баррелей в сутки, а рассчитано оно на переработку вдвое больших объемов.

Завод, работа которого была остановлена в конце июля, подвергся повторной атаке 9 августа. Ответственность за удар взяло на себя йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), представитель которого заявил, что беспилотник «точно поразил» НПЗ. Он отметил, что атака стала ответом на полеты саудовских беспилотников над йеменскими провинциями Саада и Хаджа. Власти Саудовской Аравии подтвердили пожар на одном из объектов завода, но не назвали его причину.

В Saudi Aramco ситуацию с возобновлением работы НПЗ не комментируют. Ранее она была запланирована на 15 августа.

Нефть на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг ситуации с судоходством в Ормузском проливе и в целом на Ближнем Востоке, продолжает дорожать. Стоимость барреля марки Brent уже поднялась выше 86 долларов.