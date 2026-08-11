Банки потребовали от ряда клиентов объяснить покупку USDT

Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, за последние дни направили клиентам-юрлицам запросы о криптооперациях. Об этом РБК сообщили два источника на банковском рынке, источник на рынке криптообменников, а первым о практике рассказал криптоэксперт Виктор Першиков. В Совкомбанке изданию подтвердили, что у банка есть клиенты, у которых частично уточняли подобную информацию.

Помимо стандартных требований в рамках 115-ФЗ, банки просят объяснить экономический смысл покупки USDT и подтвердить, что контрагент, предоставивший криптовалюту, включен в реестр операторов обмена цифровых валют Банка России. Проблема в том, что этого реестра пока не существует – Банк России только формирует подзаконную базу.

Юрист White Stone Елизавета Лобутева в комментарии РБК назвала такие запросы «опережающими законодательство» и пояснила, что воспринимала бы их «не как свидетельство появления уже действующей новой обязанности для всех участников ВЭД, а скорее как сочетание традиционного контроля по 115-ФЗ с подготовкой банков к новому регулированию».

Автор телеграм-канала «Тот самый 115-ФЗ» Сергей Юдаков полагает, что банки усиливают контроль, понимая: многие из работающих сейчас обменников не получат лицензии и «уйдут в серую зону, маскируя продажу криптовалюты под различные иные услуги». По его словам, банки хотят заранее «расчистить клиентскую базу».

Управляющий консалтингового агентства Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский считает, что число таких запросов будет нарастать ближе к 1 сентября. При этом партнер юрфирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов напоминает, что «риск-ориентированный подход по 115-ФЗ никто не отменял: криптооперации для банка — это повышенный уровень риска клиента».

Клиентам, получившим подобные запросы, юристы не советуют их игнорировать.

«Игнорирование или формальная отписка – это самый быстрый путь к ограничению обслуживания», – предупреждает Абянов.

Комплаенс-директор Совкомбанка Марина Бурдонова уточнила изданию, что до вступления закона в силу включение контрагента в реестр не является обязательным требованием — и только на этом основании банк не вправе отказать в проведении операции. Решения принимаются на основании совокупности всех доступных сведений.