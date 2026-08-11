Товары, хранившиеся на загоревшихся логистических объектах Wildberries в Воронежской области, преимущественно не пострадали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

В заявлении утверждается, что пожар уже ликвидировали. Тем не менее специалисты экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

«На объектах была проведена заблаговременная эвакуация. Товары преимущественно не пострадали», — подчеркнули в пресс-службе.

В ВСУ пообещали продолжать атаки на склады Wildberries

Там добавили, что в связи с произошедшим прием текущих поставок был временно ограничен. Заказы перенаправили на другие объекты компании.

Воронежская область в ночь на 11 августа подверглась атаке украинских дронов. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, в результате ударов на двух складах крупной компании в Новоусманском районе произошли пожары. Площадь возгорания на одном из объектов достигла 75 тыс. квадратных метров, на другом — 16 тыс. квадратных метров. На фоне случившегося Гусев напомнил жителям о запрете на публикацию в сети фотографий и видео с работой средств противовоздушной обороны и последствиями атак дронов.

Ранее в Wildberries ответили на слухи о проблемах в работе компании.