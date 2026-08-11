Пресс-служба RWB: товары на горевших под Воронежем складах почти не пострадали
Товары, хранившиеся на загоревшихся логистических объектах Wildberries в Воронежской области, преимущественно не пострадали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).
В заявлении утверждается, что пожар уже ликвидировали. Тем не менее специалисты экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.
«На объектах была проведена заблаговременная эвакуация. Товары преимущественно не пострадали», — подчеркнули в пресс-службе.
В ВСУ пообещали продолжать атаки на склады Wildberries
Там добавили, что в связи с произошедшим прием текущих поставок был временно ограничен. Заказы перенаправили на другие объекты компании.
Воронежская область в ночь на 11 августа подверглась атаке украинских дронов. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, в результате ударов на двух складах крупной компании в Новоусманском районе произошли пожары. Площадь возгорания на одном из объектов достигла 75 тыс. квадратных метров, на другом — 16 тыс. квадратных метров. На фоне случившегося Гусев напомнил жителям о запрете на публикацию в сети фотографий и видео с работой средств противовоздушной обороны и последствиями атак дронов.
Ранее в Wildberries ответили на слухи о проблемах в работе компании.