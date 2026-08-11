В Wildberries сделали заявление после атаки на склады в Воронежской области

Возникшее после атаки беспилотников ВСУ на логистические объекты Wildberries в Воронежской области возгорание ликвидировано, а хранившиеся там товары преимущественно не пострадали.

Такую оценку их состояния привела пресс-служба компании, уточнив, что на месте продолжают работу пожарные расчеты.

«Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», — говорится также в сообщении маркетплейса.

В ночь на 11 августа в Wildberries заявили о проведении эвакуакции сотрудников в соответствии с требованиями безопасности. После этого воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что в Новоусманском районе региона был ликвидирован пожар на загоревшимся после атаки БПЛА складе крупной компании.

В начале недели Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавшие от атак украинских беспилотников малый и средний бизнес, уточнив, что предприятия смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов.