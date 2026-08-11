ФАС выявила новые нарушения на рынке топлива в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушений у нескольких топливных компаний в Хакасии, Красноярском крае, Краснодарском крае и Запорожье, говорится в сообщении службы.

Так, Хакасское УФАС усмотрело признаки картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен на топливо у независимых операторов в городах Черногорск, Саяногорск, а также Алтайском районе республики.

"С середины июля в Саяногорске на заправках Extra, "Регион 19" и "Роснефтепродукт" изменилась стоимость топлива. То же самое с мая произошло на заправках СТК в Черногорске. В свою очередь, в Алтайском районе два хозяйствующих субъекта продавали АИ-92 по завышенной стоимости", - говорится в сообщении.

Если нарушения подтвердятся, то антимонопольный орган примет меры и привлечет хозяйствующие субъекты к административной ответственности, отметили в ФАС.

Кроме того, Красноярское УФАС выявило признаки картельного сговора между операторами АЗС.

"В результате проведенного мониторинга цен на автомобильное топливо установлено, что ООО "Старт" и индивидуальный предприниматель, работающие под брендом "Газпромнефть", синхронно установили и поддерживали одинаковые розничные цены на топливо", - сообщили в ФАС.

По мнению службы, такие действия свидетельствуют о согласованном поведении конкурентов, направленном на установление и поддержание экономически необоснованных розничных цен с целью получения наибольшей прибыли, что является нарушением закона.

Краснодарское УФАС же завело дела в отношении ООО МХО "Рассвет" (АЗС под коммерческим обозначением "Уфимнефть"), ООО "Лаба" (АЗС "Лаба"), ООО "Южная нефтяная компания" (АЗС "Южная нефтяная компания") и ООО "НК Нефтесфера" (АЗС "Нефтесфера").

"В установленный срок владельцы АЗС, ранее изменившие цены на топливо, предупреждения УФАС не исполнили. За злоупотребление доминирующим положением нарушители привлекаются к ответственности в виде штрафа, в том числе оборотного", - подчеркнули в службе.

В свою очередь, УФАС по Запорожской области после проведенной проверки возбудило три дела против крупных операторов АЗС. В их действиях выявлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

В ФАС отметили, что служба продолжает мониторинг ценообразования на топливо, в рамках этой работы территориальные органы службы выявляют признаки нарушений у компаний.