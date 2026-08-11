Nvidia привлекла крупнейшие фонды Уолл-стрит к финансированию ИИ

Крупнейшие инвестиционные компании США, включая BlackRock, Blackstone, Apollo Global Management и Brookfield Asset Management, объединяются с Nvidia для привлечения до $500 млрд на финансирование инфраструктуры искусственного интеллекта, сообщил в интервью CNBC гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. В партнерство также вошли Goldman Sachs и KKR.

Средства планируется направить преимущественно на долговое финансирование крупнейших клиентов Nvidia, которым требуется доступ к вычислительным мощностям для строительства дата-центров. Стороны пока раскрыли немного деталей о структуре программы, однако первые сделки должны начаться уже в ближайшие месяцы.

По данным Bloomberg, финансирование будет организовано через специальные компании, которые смогут выпускать частные долговые инструменты и облигации на десятки миллиардов долларов, приобретать вычислительные мощности и затем сдавать их в аренду клиентам Nvidia. В качестве обеспечения по долгам будут использоваться сами вычислительные мощности. Goldman Sachs станет основным организатором публичных выпусков, а Nvidia готова в отдельных проектах предоставить финансирование в размере до 25% от их стоимости.

Масштаб программы усиливает дискуссию о так называемых «круговых сделках» в секторе ИИ. Nvidia уже заключила соглашения на сотни миллиардов долларов с компаниями экосистемы искусственного интеллекта, что вызывает опасения инвесторов: производитель чипов одновременно зарабатывает на поставках оборудования и участвует в финансировании клиентов, создавая дополнительный спрос на свою продукцию. По мнению управляющего Hedgeye Risk Management Феликса Вана, такая модель фактически снижает стоимость чипов для покупателей, но одновременно делает будущий спрос более зависимым от доступности кредита и состояния финансовых рынков.

Новая программа отражает растущую потребность ИИ-индустрии в капитале: строительство дата-центров, энергетической инфраструктуры и закупка ускорителей потребуют триллионов долларов. Хуанг заявил, что компания хочет привлечь независимый капитал для масштабного расширения вычислительных мощностей, при этом сама Nvidia намерена сохранять ограниченный уровень риска.