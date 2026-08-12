Петербургская биржа начинает продажи бензина "Евро-3"

На Петербургской бирже с 13 августа начинаются торги бензином и дизельным топливом (ДТ) экологического класса "Евро-3". Также топливо этого класса будет продаваться в мелком опте.

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На автозаправках (АЗС) "Евро-3" с учетом времени доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. И, что важно, все АЗС должны указывать экологический класс топлива при продаже.

Ранее правительство выпустило постановление, которое разрешило до 1 июля 2027 года производство, импорт и торговлю в России бензином и ДТ экологических стандартов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4" (в российской классификации К2, К3 и К4). До 13 августа этого года с июля 2016 года в России действовал запрет на оборот топлива класса ниже "Евро-5".

Как подчеркивается в сообщении правительства, принятая мера носит временный характер и направлена на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива.

Вице-премьер Александр Новак особо подчеркнул, что информация о классе топлива должна быть отражена на автозаправках в доступной для потребителей форме.

Связано послабление требований с уменьшением выпуска бензина и ДТ из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после атак БПЛА. Технологически производство "Евро-3" проще, оно не требует установок, задействованных в производстве топлива с низким содержанием серы и ароматических соединений. Поэтому даже некоторые пострадавшие НПЗ (если остановлено было именно это оборудование) смогут продолжить выпуск топлива.

Кроме того, запланированные на конец весны и первую половину лета ремонты некоторых НПЗ были перенесены на более поздний срок, и теперь их остановка также может повлиять на насыщенность рынка. НПЗ - сложные предприятия и без периодических остановок на техобслуживание полноценно работать не могут. Разрешение выпускать и торговать "Евро-3" позволит поддержать объемы производства.

В беседе с "РГ" зампред Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер", член Экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев пояснил, что чем ниже экологический класс бензина, тем больше его можно произвести. Речь не идет об отказе от "Евро-5", просто там, где его будет не хватать, можно будет использовать топливо более низкого экологического класса, уточнил он.

А по мнению генерального директора Open Oil Market Сергея Терешкина, когда импорт топлива из Беларуси уперся в потолок производственных мощностей, а импорт из Индии осложнен из-за высоких логистических издержек, смягчение требований к свойствам топлива становится основным средством предотвращения рисков дефицита на внутреннем рынке.

Основная доля производства нефтепродуктов "Евро-3", скорее всего, будет приходиться на небольшие НПЗ с низкой глубиной переработки (всего в России их около 20 с общим объемом переработки в 12 млн тонн в год), полагает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Но официального списка заводов, которым разрешено поставлять такое топливо, правительство не раскрывало. Вряд ли его можно будет встретить на заправках крупных нефтекомпаний. Но в любом случае нефтепродукты на АЗС должны быть промаркированы, а потребители - предупреждены о том, что покупают бензин ниже класса "Евро-5".

С другой стороны, как уже было сказано, производство "Евро-3" технологически проще, поэтому себестоимость выпуска такого топлива дешевле, а значит, цена его ниже. Это не только поможет сдерживать цены на внутреннем рынке, но также сделает импорт "Евро-3" в Россию более выгодным, чем "Евро-5". При этом, как отметил Гусев, найти свободные объемы "Евро-3" для поставок в нашу страну импортерам будет значительно сложнее, чем "Евро-5".

Остается разобраться с влиянием "Евро-3" на экологию и на "здоровье автомобиля". Что касается первого, то, как поясняет Терешкин, если в бензине "Евро-5" предельное содержание серы составляет 10 мг на кг топлива, то в "Евро-3" - 150 на кг топлива, а предельная концентрация ароматических углеводородов - 35% и 42% соответственно.

Что касается воздействия на авто, то известно, что "Евро-3" нельзя заливать в современные автомобили экологического класса "Евро-5" и "Евро-6". По словам Терешкина, использование топлива с высоким содержанием серы чревато выходом из строя кислородных датчиков, снижением эффективности моторного масла и разрушением активного слоя катализатора, который применяется для очистки выхлопных газов.

Фролов замечает, что "Евро-3" может плохо повлиять на агрегаты автомобиля, связанные с контролем выхлопов (катализаторы, сажевые фильтры, лямбда-зонды), а также негативно отражается на двигателях из-за более высокого риска образования коррозии и нагара.

При этом Терешкин также обращает внимание, что возможный ущерб для автомобиля зависит от длительности использования такого топлива. Если речь идет об одной-двух неделях, то вполне можно обойтись промывкой форсунок двигателя в автоcервисе. Более серьезные издержки наступают после нескольких месяцев. Это примерно то же самое, что и с фастфудом: одно дело, если вы в обед перекусили гамбургером и картошкой фри, и совсем другое дело, если вы питаетесь фастфудом каждый день в течение полугода.