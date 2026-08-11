В Раде заявили, что главой "Нафтогаза" назначили Свириденко
Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко назначена на пост гендиректора "Нафтогаза". Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Решение по назначению Юлии Свириденко главой НАК "Нафтогаз" принято. Всем сообщили. Голоса в наблюдательном совете собрали", - написал он в своем Telegram-канале.
В связи с назначением парламентарий поздравил Свириденко "с получением одной из самых больших зарплат в государстве".
Ранее пост главы "Нафтогаза" занимал Сергей Корецкий, который сменил Свириденко на посту главы кабмина.