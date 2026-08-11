Вице-премьер Италии анонсировал трехлетний налог на сверхприбыль крупных банков

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его партия «Лига» намерена предложить ввести трехлетний налог 5% на сверхприбыли крупнейших банков страны в размере 5% от годовой прибыли. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

По словам Сальвини, инициатива затронет первые десять итальянских банковских групп, чья совокупная прибыль в текущем году оценивается примерно в €30 млрд.

Вице-премьер выразил уверенность, что вся правящая коалиция поддержит это предложение при формировании бюджета на следующий год.

«Я надеюсь, что в следующем году банки заработают €40 или €50 млрд», — добавил он.

Сальвини не уточнил, как именно будут распределяться собранные средства, однако указал, что они могут быть направлены на поддержку семей и бизнеса в условиях экономической нестабильности.

Официальной реакции от банковского сообщества пока не последовало. Ожидается, что детали предложения будут обсуждаться в ходе осенней бюджетной сессии парламента, отмечает ANSA.