Рекламодатели сократили бюджеты на продвижение на Wildberries

На 63% сократились в июле бюджеты на прямое баннерное продвижение на Wildberries по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом «Коммерсанту» рассказали три собеседника в крупных рекламных агентствах.

Снижение рекламной активности участники рынка связывают с атаками БПЛА на склады маркетплейса. Собеседник «Ъ» в одной из крупнейших рекламных групп отмечает, что в ряде категорий рекламодатели либо полностью заморозили бюджеты, либо существенно сократили инвестиции на фоне ограниченного доступа к ассортименту площадки. Речь идет о категориях FMCG, «фарма», бытовая техника и электроника.

Спрос на click-in инвентарь, используемый для продвижения товаров внутри площадки, снизился существенно, говорит собеседник. CPM (цена за тысячу показов) на площадке при этом упал примерно на 10-15% в зависимости от категории.

В Wildberries признают некоторое изменение объемов использования инструментов рекламы, но настаивают, что масштабы сильно преувеличены: продавцы пересматривают экономические модели, чтобы оценить последствия для бизнеса. Ранее компания провела два этапа начислений промобонусов для оплаты продвижения – это позволяет предпринимателям привлекать дополнительный покупательский трафик, поясняют в компании.

Оборот РВБ (Wildberries и Russ) в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн рублей, а чистая прибыль увеличилась на 68%, до 175 млрд рублей.

Снижение CPM на 10-15% – заметный показатель ослабления рекламного аукциона, считает гендиректор performance-агентства Starline Юрий Папенов. Повреждение складской инфраструктуры снижает эффективность рекламы: товара может не быть в наличии или возникают сложности с доставкой, поясняет он.

В Ozon изменений в спросе на рекламу пока не наблюдают – инвестиционная активность остается стабильной, размещения идут в штатном режиме.