Стало известно, сколько фармкомпании Европы заработали на россиянах с начала СВО

Европейские фармацевтические компании продолжают зарабатывать миллиарды в России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Авторы канала посчитали, что за четыре года россияне потратили почти 26 млрд рублей на десять крупнейших зарубежных гомеопатических марок. За первую половину 2026-го расходы составили 4,2 млрд рублей.

По данным Baza, больше всего прибыли получает немецкая фармкомпания Heel, специализирующая на разработке препаратов на основе природных ингредиентов. Наибольшим спросом в РФ пользуется мазь «Траумель», капли «Лимфомиозот» и свечи «Вибуркол», на которые россияне потратили 4,6 млрд рублей в 2025 году, что вдвое больше, чем в 2022-м.

Также за последние четыре года на 9% выросла выручка французской компании Boiron — производителя гомеопатических лекарств. В свою очередь препараты российской «Материа Медика», часть продукции которой Комиссия РАН тоже относит к гомеопатии, покупают на четверть реже, чем в 2022 году, указали в Baza.

До этого исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что уровень доверия россиян к гомеопатическому методу лечения за последние семь лет вырос. Согласно результатам опроса, гомеопатии доверяет треть россиян. К формированию лояльного отношения часто приводит личный опыт использования таких препаратов.