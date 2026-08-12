Каждый четвертый стартап в России запускается в приоритетных отраслях экономики

Более 601 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы в России за первые шесть месяцев 2026 года. Это на 3,3% больше, чем было за аналогичный период годом ранее, сообщили в Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

При этом среди нового бизнеса выросла доля приоритетных отраслей - обработки, ИТ, высоких технологий и туризма. С 21,6% за первое полугодие 2025 года по итогам января - июня 2026 года она увеличилась до 26%. Наибольшее количество стартапов зарегистрировано в Москве.

"Вместе с запуском реализации нового национального проекта, нацеленного на развитие экономики предложения, началась трансформация сектора МСП. Сегодня меры господдержки сконцентрированы на предприятиях в приоритетных отраслях. Благодаря доступу к льготным кредитам, лизингу, поручительствам и другим инструментам они становятся драйверами развития, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Мы видим, что год назад бизнес в этих сферах запускал примерно каждый пятый начинающий предприниматель, а сегодня их выбирает для старта уже каждый четвертый".

По словам Исаевича, более 40% из них - это представители молодежи, среди которой растет доля тех, кому еще нет 25 лет. Если по итогам шести месяцев прошлого года на зумеров приходилось 14,8% стартапов в приоритетных отраслях, то по итогам первого полугодия их доля выросла до 17,2%.

Он добавил, что среди создаваемых зумерами предприятий доля приоритетных отраслей (ИТ, высокие технологии, обработка и туризм) значительно выше всех возрастных групп. Сегодня на эти сферы приходится 35,5% стартапов предпринимателей в возрасте до 25 лет. Тогда как у других возрастов эта доля составляет 26%. Для поддержки молодых предпринимателей действует грантовый конкурс "Создай наше".

Самым молодым начинающим свой бизнес в первом полугодии 2026 года предпринимателям едва исполнилось 14 лет. На всю страну таких насчитывается 18 человек. Они представляют Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский, Камчатский и Хабаровский края и другие регионы. Свое дело молодые предприниматели начали в торговле, сельском хозяйстве, сферах недвижимости, логистики, разработки программного обеспечения.

Всего за январь - июнь 2026 года наибольшее количество стартапов было зарегистрировано в Москве. На столицу приходится почти 65 тысяч новых бизнесов - каждый девятый в стране. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.