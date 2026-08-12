Суд передал Альфа-банку 15,6% его белорусской «дочки»

Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка передал в его прямое владение долю в размере около 15,6% в белорусском ЗАО "Альфа-банк", эта доля ранее принадлежала кипрской ABH Belarus Limited, следует из материалов суда.

"Обратить взыскание на долю АBH Belarus Limited в акционерном капитале ЗАО "Альфа-банк" в размере 15,558969542 процента акций <...> в пользу АО "Альфа-банк" в счет погашения задолженности в размере 40 206 824,75 швейцарских франков в рублевом эквиваленте по курсу Банка России", - следует из материалов дела.

ЗАО "Альфа-банк" (Белоруссия) входит в структуру консорциума "Альфа-групп".