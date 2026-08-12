Мантуров сообщил о начале поставок обновленного Ил-114-300

Россия начинает поставки обновленного самолета Ил-114-300. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"По самолету Ил-114-300 мы начинаем первые поставки", - сказал он на сессии "Родина - это люди. Технологический суверенитет" в национальном центре "Россия".

Кроме того, подчеркнул Мантуров, разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, на финальном этапе испытания и сертификация - МС-21 и Superjet.

По его словам, новая линейка самолетов обеспечит гибкие авиамаршруты любой протяженности. Это позволит сохранить мобильность людей и связанность территории нашей страны.