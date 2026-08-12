Сбер изменил условия для предпринимателей в честь 185-летия банка

В Сбере сообщили, что в год 185-летия банка предприниматели могут получить 185 000 бонусов, где каждый бонус равен одному рублю. Для этого нужно открыть счет для бизнеса в банке, подключить программу лояльности СберБизнес Спасибо и выполнить условия акции.

Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты. Более того, новые клиенты получат дополнительно 5000 бонусов СберБизнес Спасибо, если подключат подписку Бизнес Прайм.

Чтобы претендовать на приз, достаточно выполнить любые три условия из семи. В их числе — четыре финансовых критерия: совершить платежи и переводы по бизнес-карте на сумму от 185 тысяч рублей, получить на расчетный счет в Сбере аналогичную сумму из других банков, провести эквайринговых операций или выплатить зарплату сотрудникам на карты Сбера также на 185 тысяч рублей.

«12 ноября 2026 года Сберу исполнится 185 лет, и это прежде всего праздник наших клиентов. К этой дате мы подготовили акцию с общим призовым фондом 185 миллионов бонусов. У любого предпринимателя есть шанс выиграть, а бонусы — это очень практично. Их можно полностью обменять на рубли по курсу 1 к 1 и потратить на любые нужды бизнеса, что для предпринимателей особенно ценно. Кроме того, накопленные бонусы позволяют возместить затраты на уже приобретенные услуги — проверку контрагентов, рекламу, аренду касс, бухгалтерское сопровождение или Бизнес Прайм. Это отличная возможность получить средства на развитие бизнеса», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Акция продлится до 31 октября 2026 года, а победителей определят в ноябре. Призовой фонд и число победителей ограничены.