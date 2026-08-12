Ущерб экологии от работы ИИ-компаний назвали колоссальным

Крупнейшие стартапы в сфере искусственного интеллекта (ИИ), такие как OpenAI, Anthropic и SpaceX, ставшие за считаные годы одними из самых влиятельных бизнес-проектов в мире, до сих пор практически не высказывались о влиянии своей все расширяющейся деятельности на климатические измерения. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что эти компании в отличие, например, от Google и Microsoft не раскрывают данные о выбросах парниковых газов, не берут на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности и не публикуют отчеты об устойчивом развитии.

Еще недавно инвесторы выразили бы по этому поводу серьезное недовольство, но в последнее время из-за негативной реакции общественности и бизнеса на климатическую повестку многие предпочитают не поднимать эту тему, а регуляторы в США ослабили контроль, продолжают авторы. В то же время, указывают они, стартапами, с учетом масштабов деятельности, ИИ-компании можно сейчас называть лишь постольку-поскольку.

И хотя точные данные о масштабах ущерба для экологии, который наносит лихорадочное строительство дата-центров, взвинчивающее зарплаты электриков и плотников, сейчас оценить непросто, «очевидно, что объемы выбросов в этом секторе колоссальны», подчеркивают журналисты. В статье также приводятся данные исследователей, согласно которым одни только новые газовые электростанции, строящиеся в США для обеспечения работы дата-центров, способны генерировать столько же вредных выбросов, сколько вся Австралия.

Ранее журналисты Reuters обнаружили на балансе американских техногигантов неучтенный триллион долларов обязательств по аренде дата-центров, которые пока не учитываются в их финансовых показателях и почти в четыре раза превышают отраженный в них объем арендных обязательств в размере 285 миллиардов долларов.