В России заявили о пересмотре кадровой политики компаний

Дорогое кредитование на фоне высокой ключевой ставки все чаще заставляет российские компании в крупных городах менять кадровую политику. Об этом заявила глава «Эко Старт» Альбина Хамитова, ее слова приводит газета «Известия».

Трудности с привлечением заемных средств, пояснила аналитик, привели к тому, что руководители компаний в мегаполисах и крупных экономических центрах стали осторожнее подходить к подбору персонала. Выходом для многих стало повышение эффективности труда действующих сотрудников вместо найма новых.

Несмотря на затяжное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), рыночные ставки по займам все еще остаются на очень высоком уровне, добавила эксперт. Это в значительной степени сдерживает инвестиционную активность на внутреннем рынке. В сложившихся реалиях ставка на повышение эффективности труда стала для компаний одним из главных способов снизить издержки, констатировала Хамитова.

На фоне роста издержек и усиления налоговой нагрузки, отмечал бизнес-аналитик Дмитрий Трепольский, российские компании стали тщательнее следить за эффективностью работников. Кроме того, добавил он, работодатели стали гораздо глубже анализировать экономическую целесообразность новичков. Оптимизация расходов, резюмировал эксперт, стала для многих российских компаний ключевой целью с учетом общей неопределенности на внутреннем рынке.