Господдержка пострадавших селлеров Wildberries касается и части продавцов Ozon

Государственные меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на инфраструктуру Wildberries, одновременно распространяются на значительную часть селлеров, работающих также на Ozon. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор, председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая.

"Эффект от предоставленных государством мер поддержки выходит далеко за рамки предпринимателей, работающих исключительно с одной площадкой. Поддерживая предпринимателей, пострадавших в результате атак на инфраструктуру Wildberries, государство одновременно поддерживает значительную часть селлеров, представленных и на Ozon", - сказала она.

По словам Черницкой, это способствует сохранению устойчивости малого и среднего предпринимательства и налоговой базы, а в конечном счете - стабильности всей отрасли электронной коммерции и связанной с ней экономической активности.

Большинство селлеров на сегодняшний день не ограничиваются одной площадкой и одновременно работают и с Wildberries, и с Ozon, диверсифицируя каналы продаж и распределяя товарные запасы между маркетплейсами.

"Это означает, что значительная часть предпринимателей уже может воспользоваться действующими мерами государственной поддержки", - отметила Черницкая.

Она заметила, что предприниматели продолжают запрашивать дополнительные меры поддержки в связи с продолжающимися атаками на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Однако, государство уже сформировало инструменты поддержки для предпринимателей, пострадавших в результате этих событий. В частности, для продавцов Wildberries предусмотрена отсрочка по уплате налогов сроком на один год с последующей рассрочкой платежей на год равными долями.