Налоговую нагрузку на малый и средний бизнес предложили снизить

Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который предлагает снизить налоги для малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях дорогих кредитов, слабого спроса и роста издержек. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты 2 сентября.

© Парламентская газета

Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Законопроект предусматривает три основные меры. Во‑первых, основную ставку НДС предлагается снизить с 22% до 20%, чтобы уменьшить издержки по цепочкам поставок и снизить риск переноса налогов в конечные цены. Таким образом, эта мера снизит давление и на потребителей.

Во‑вторых, для компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения планируется восстановить порог доходов, при превышении которого возникает обязанность платить НДС, на уровне 60 млн рублей (вместо действующего пониженного порога). Авторы инициативы подчеркивают, что введение обязанности по НДС для многих предприятий торговли, бытовых услуг, общественного питания, малого производства и сервисного сектора, создает для них дополнительную административную и финансовую нагрузку, повышает риск ошибок, увеличивает расходы на бухгалтерское сопровождение и ухудшает условия конкуренции.

В‑третьих, предлагается вернуть единый пониженный тариф страховых взносов 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ, для всех субъектов МСП, а не только для отдельных отраслей, что должно снизить стоимость легального труда и поддержать занятость.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке, что в 2026 году малый и средний бизнес столкнулся с одновременным давлением: заемные средства остаются дорогими, потребительский спрос падает, а налоговая нагрузка растет. В результате предприниматели вынуждены сокращать планы развития, откладывать инвестиции, пересматривать штатное расписание, а также отказываться от расширения площадей и оптимизировать текущие расходы.

Таким образом, как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит смягчить последствия высокой стоимости кредитных ресурсов и снизить налоговое давление на субъекты МСП. При этом возврат основной ставки НДС к уровню 20%, восстановление порога освобождения от НДС для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения и расширение применения пониженного тарифа страховых взносов создадут более предсказуемые условия для предпринимателей. Они позволят сохранить оборотные средства, поддержать занятость и снизить риск дальнейшего сокращения деловой активности.

По мнению разработчиков документа, эти изменения создадут более предсказуемые условия для предпринимателей, помогут сохранить оборотные средства и рабочие места, а также сдержат дальнейшее сокращение деловой активности.

Между тем реализация законопроекта потребует оценки выпадающих доходов бюджетной системы РФ.