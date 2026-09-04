Российские продавцы приготовились к худшему

Более половины (54 процента) представителей российского ретейла ожидают ухудшения условий для бизнеса в 2027 году. Об этом со ссылкой на результаты исследования «Ретейл-барометр», подготовленного аналитиками консалтинговой компании Б1 и закрытого бизнес-клуба Redis Crew, сообщает Forbes.

В опросе приняли участие 77 компаний, в том числе 57 розничных сетей, 12 производителей и восемь других участников рынка. Роста своего бизнеса ожидают только 18 процентов респондентов. Год назад таковых было 29 процентов, а в 2024-м — 47 процентов.

Оставшиеся 28 процентов полагают, что в следующем году для них ничего не изменится. Текущее состояние бизнеса оценивают как активный рост 12 процентов (21 процент годом ранее), 21 процент говорит о тяжелом состоянии, а 67 процентов признают, что дела «идут непросто».

У двух третей участников опроса (68 процентов) трафик в торговых точках снижается, хотя половина компаний говорит о росте среднего чека на пять процентов, что несколько ниже официальной инфляции.

Ранее сообщалось, что индекс деловой среды, рассчитываемый Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в августе вырос на 0,9 пункта, до 43,3 пункта, что свидетельствует о некотором снижении пессимизма. Тем не менее он по-прежнему остается значительно ниже положительной зоны (выше 50 пунктов).