Глава «Газпрома» анонсировал рекордные резервы газа в России

«Газпром» доведет резерв газа в российских подземных газовых хранилищах (ПХГ) до нового рекорда. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

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Он анонсировал исторический рекорд газовых резервов страны в размере 73,296 млрд кубометров в ПХГ.

«И наши российские потребители, и я хочу отметить наших белорусских друзей, могут предстоящей зимой себя чувствовать абсолютно уверенно», — сказал Миллер.

Глава компании также рассказал, что «Газпром» нарастил поставки в Казахстан, Киргизию и Узбекистан суммарно почти на 70%.

До этого министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что по итогам 2026 года ожидается полное воспроизводство запасов нефти и газа.

В конце августа газета The Guardian писала, что в Европе газовый рынок столкнулся с «зимней паникой» из-за низких запасов газа перед отопительным сезоном. Как отмечает издание, обычно к августу европейские хранилища заполнены на 80%, но в 2026 году их наполняемость составила 63%, что значительно ниже среднего уровня для этого периода.