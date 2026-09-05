Суд в Москве рассмотрит иск "ВК" к Apple

Арбитражный суд Москвы назначил предварительное заседание по иску соцсети "ВКонтакте" к американской Apple на 27 октября. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что ответчиками по иску ООО "ВК" выступают головная Apple Inc., российское ООО "Эппл Рус" и ирландская Apple Distribution International Ltd.

Холдинг VK подал иск к трем структурам Apple в Арбитражный суд Москвы 19 августа. Компания настаивает на возврате своих программ в цифровой магазин и возобновлении push-уведомлений для пользователей.

Также заявитель требует взыскать с ответчика неустойку в случае, если решение суда не будет исполнено. В пресс-службе холдинга напомнили, что Apple удалила приложения VK из магазина внезапно, без предварительного уведомления.

Инцидент произошел 25 июня — тогда из App Store исчезли 18 продуктов компании, среди которых VK Видео, VK Мессенджер, VK Музыка и "Дзен". В Минцифры расценили действия американской корпорации как политически мотивированные и обратились в ФАС, указав на то, что техногигант игнорирует нормы российского законодательства о предустановке отечественного магазина приложений на гаджеты.