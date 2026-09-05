Сделка США и Венесуэлы напугала американские нефтяные компании

Американские энергетические компании обеспокоены сделкой между Вашингтоном и Каракасом, которую превозносит глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

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Президент США утверждает, что соглашение предоставляет стране контроль над большей частью нефтяных богатств южноамериканской республики. Однако бизнесмены понимают, что новые условия срывают текущие коммерческие переговоры и оставляют под вопросом доступ к самым перспективным проектам.

Дело в том, что сделка предусматривает предоставление частному венесуэльскому нефтепроизводителю North American Blue Energy Partners (NABEP) разрешения на разработку 17 месторождений в обмен на передачу одной из структур Пентагона 35 процентов в материнской компании и право покупки 20 процентов добычи по себестоимости.

Также власти США получили право вето в отношении назначения руководства компании, которое должно состоять по большей части из американских граждан.

Сторонники соглашения утверждают, что оно поможет немедленно увеличить поставки нефти, однако противники напоминают, что речь идет об усилении конкурента американских компаний. Другими словам, бизнес опасается, что Венесуэле придется конкурировать с де-факто государственной структурой, что снижает интерес к инвестициям.

В Белом доме попытались успокоить представителей нефтяной отрасли страны, объяснив, что сделка только увеличит безопасность соглашений для частного сектора, но в отрасли пока не уверены, что могут доверять таким обещаниям. Тем не менее бизнес воздерживается от публичной критики сделки, потому что это почти наверняка приведет к конфликту с Трампом, рассматривающим ее как одно из своих достижений.