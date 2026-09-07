В России стали открывать меньше новых продуктовых

В России к концу июня с 10,8 до 4,9 процента замедлился рост числа открытий новых продуктовых магазинов. О резком снижении показателя, отмечая, что общее количество сетевых торговых точек достигло 104,7 тысячи, со ссылкой на данные Infoline пишет «Коммерсантъ».

Замедление расширения бизнеса эксперты связывают с ростом капитальных расходов, долговой нагрузки и динамикой развития онлайн-торговли, требующей развития отдельной инфраструктуры, говорится в публикации.

Активнее прочих увеличивала число магазинов «Лента». Их у нее стало на 27,5 процента больше, что произошло в том числе за счет покупки торговой сети «Молния» и гипермаркетов «О’Кей». В то же время у сети дискаунтеров «Светофор» количество магазинов сократилось на 6 процентов, а у «Вкусвилла» — на 5,5 процента.

«Вкусвилл» еще прошлой весной начал активно закрывать магазины, сосредотачиваясь преимущественно на онлайн-торговле. В июне 2026 года также стало известно, что ретейлер завершает работу своих торговых точек в Казахстане, продолжив продавать продукцию в этой стране через российские маркетплейсы и местных участников рынка.