Добыча газа на российском подсанкционном проекте взлетела

В июле и августе добыча газа на российском арктическом проекте «Арктик СПГ-2», оператором которого выступает «Новатэк», взлетела до 27 миллионов кубометров в сутки, что в два раза превышает предыдущий максимум августа 2025 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Такой результат с большой вероятностью означает увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ). На это же указывает и рекордный экспорт СПГ с проекта, превышавший в июле и августе 500 тысяч тонн.

Нарастить показатели заводу позволило заметное увеличение количества газовозов, с помощью которых партии отправляют в Китай. Других покупателей у «Арктик СПГ-2» нет, так как компания с 2023 года находится под блокирующими санкциями США, а газовый рынок заметно прозрачнее нефтяного, что усложняет тайные покупки.

По оценкам агентства, основанных на данных порталов по отслеживанию судов, в распоряжении компании по состоянию на начало осени находятся не менее 20 танкеров, у большинства из которых непрозрачная структура владения. В конце декабря прошлого года их было 11.

Ранее сообщалось, что «Арктик СПГ-2» подал иск к южнокорейской судостроительной корпорации Hanwha Ocean, которая из-за санкций отказалась передать три строившихся для проекта газовозов арктического класса. Сумма претензий составляет порядка миллиарда долларов.