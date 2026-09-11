Gloria Jeans перезапустит бренд Ready! Steady! Go!

Основатель и гендиректор Gloria Jeans Владимир Мельников опроверг информацию о планах закрыть около 150 магазинов в России. По его словам, в 2026 году компания, напротив, открыла 10 новых точек, а до середины 2027-го намерена запустить еще 50 магазинов. Об этом сообщает РБК.

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Сейчас сеть Gloria Jeans насчитывает 650 магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. О возможном закрытии 150 российских точек в рамках оптимизации в марте утверждали источники РБК, однако Мельников заявил, что компания не закрывала магазины в таком объеме.

Параллельно Gloria Jeans планирует перезапустить бренд Ready! Steady! Go! (RSG), ориентированный на подростков и молодежь. Первый запуск оказался неудачным из-за большого объема товара и высокой стоимости, поэтому при новом запуске компания намерена сделать бренд доступнее по ценам. Среди вариантов — покупка готовой марки или открытие собственных магазинов площадью 500–600 кв. м.

В ближайшие три-пять лет Gloria Jeans рассчитывает увеличить продажи в России с нынешних 65 млрд до 120 млрд руб. в год. Таким образом, перед компанией стоит цель удвоить показатели.

Кроме того, ретейлер намерен расширять присутствие за рубежом. В числе приоритетных направлений — страны Персидского залива, где компания рассчитывает в течение пяти лет достичь продаж около $100 млн, а также рынки Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Индонезию и Таиланд.

Говорить о Южной Америке, Европе и США пока говорить сложно: русские компании туда сейчас не пускают, сетует бизнесмен.

«Даже в Израиле, где мы хотели открыть 10 магазинов, в СМИ поднялся большой шум — писали, что «русские приходят открывать магазины», — и нам пришлось эти магазины закрыть»», — рассказал Мельников.

«Тем не менее мы не отказываемся от идеи выносить русский продукт, русский дизайн и русскую компанию за пределы страны. Мы пойдём туда, где нас готовы принять», — резюмировал основатель Gloria Jeans.

В июне сообщалось, что Gloria Jeans перевела головной офис в Дубай. В Москве осталось подразделение, управляющее розничной сетью в России.