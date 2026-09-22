Клиенты WB Банка смогут бесплатно пользоваться сетью банкоматов ВТБ

У клиентов WB Банка появилась возможность бесплатно пользоваться сетью банкоматов ВТБ по всей России, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

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"Клиентам WB Банка стали доступны специальные условия обслуживания во всей банкоматной сети ВТБ. Проект стал возможен благодаря стратегическому партнерству с ВТБ", - сказано в тексте.

Так, по словам представителей кредитной организации, держатели карт WB Банка могут снимать в банкоматах ВТБ до 500 тыс. рублей в месяц без комиссии. Операции пополнения карт через банкоматы ВТБ не ограничены по сумме и также совершаются бесплатно.

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Сеть банкоматов ВТБ насчитывает около 20 тыс. устройств по всей России и является второй по величине в стране. Таким образом, клиенты WB Банка получают доступ к обширной инфраструктуре для совершения операций без комиссий, рассказали в пресс-службе.

"Партнерства между участниками рынка приносят наибольшую выгоду потребителям. Благодаря сотрудничеству с ВТБ клиентам WB Банка стало доступно бесплатное обслуживание во второй по величине сети банкоматов в России. Лимит бесплатного снятия в 500 тыс. рублей в месяц покрывает потребности 99% запросов клиентов", - отметил председатель правления WB Банка Святослав Емельянов.

По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, банк и Wildberries продолжают развивать совместные проекты. Помимо обеспечения доступа клиентов WB Банка к собственной банкоматной сети, ВТБ улучшил программу лояльности для своих клиентов, предоставив возможность получать повышенный кешбэк за покупки на Wildberries.