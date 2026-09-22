Яндекс выводит на рынок новую систему для защиты искусственного интеллекта

Бизнес-группа Yandex B2B Tech запускает на российском рынке продукт AI-SPM, предназначенный для комплексной защиты систем на базе искусственного интеллекта. Новое решение связывает элементы инфраструктуры, включая серверы, данные и модели, для оперативного выявления уязвимостей и предотвращения взломов через поддельные запросы.

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Как сообщают Ведомости, генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев пояснил, что система непрерывно мониторит инфраструктуру без необходимости ручного аудита. По оценкам Yandex B2B Tech, потенциал отечественного рынка защиты искусственного интеллекта составляет от ₽1 млрд до ₽4 млрд, а к 2029-2030 годам ожидается рост до ₽11-30 млрд.

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Руководитель команды экспертов центра стратегических исследований компании Гарда Валерий Родин подчеркнул, что данный сегмент только формируется, и в 2025 году его объем достиг ₽500 млн. При этом бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий выразил скепсис, отметив, что самостоятельного рынка в России пока фактически нет из-за ограниченного применения технологии в бизнесе.

По состоянию на 09:41 мск акции Яндекса растут на 0,3%.

17 августа стало известно, что компания разработала концепцию национального набора данных для проверки нейросетей на соответствие ценностям страны. В ходе обсуждения представители ФСБ предложили сделать этот набор закрытым, чтобы избежать настройки алгоритмов под конкретные вопросы. Бизнес, напротив, выступил за публичный формат для сохранения темпов развития технологий.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что Яндекс представил суверенную языковую модель Alice AI Foundation, обученную на 18 трлн токенов. Модель содержит 80 млрд параметров и открыта для коммерческого использования под специальной лицензией. Эксперты оценили стоимость создания такого продукта в диапазоне от ₽150 млн до ₽4 млрд.

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