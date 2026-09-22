Bloomberg: сделка Армении с Nvidia может превратить страну в центр развития ИИ

Открытый в городе Раздан дата-центр должен стать крупнейшим вычислительным кластером в регионе и одним из самых больших в Европе.

Ожидается, что к концу 2027 года его мощность достигнет 300 мегаватт, а количество установленных передовых ИИ-чипов превысит 70 тыс., сообщило информагентство со ссылкой на стартап Firebird.

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В статье отмечается, что пятая часть вычислительной мощности комплекса зарезервирована для внутреннего использования — для исследований, правительственных экосистем и экосистем Firebird. Остальная часть распределена между иностранными компаниями, включая американские.