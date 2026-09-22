РБК: "Яндекс" и VK обсуждают создание совместного предприятия

"Яндекс" и VK обсуждают создание совместного предприятия на базе компаний Yandex B2B Tech и VK Tech. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По информации издания, конкретный состав активов в совместном предприятии не определен. Один из рассматриваемых вариантов предполагает передачу VK Tech в совместное предприятие, а со стороны "Яндекса" - облачной платформы Yandex Cloud, сервисов "Яндекс 360" и одного из активов Yandex B2B Tech в сфере искусственного интеллекта.

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Собеседник РБК также сообщил, что доли "Яндекса" и VK в совместном предприятии могут составить по 50%. По его данным, совместное предприятие может работать на базе ООО "БТБ Тех".

Обсуждение возможной сделки продолжается более двух месяцев, пояснил источник.