Стало известно, насколько вырос госдолг России с начала года

Госдолг России в первой половине 2026 года увеличился на 6,8% и достиг 37,5 трлн рублей. Об этом сообщается в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.

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На обслуживание долговых обязательств за указанный период было потрачено 1,8 трлн рублей, а доходы бюджета составили 18,5 трлн рублей, включая 3,5 трлн рублей нефтегазовых поступлений и 15 трлн рублей не связанных с этой отраслью. В годовом выражении доходы выросли почти на 2 трлн рублей (+11,9%) за счет увеличения ненефтегазовых доходов на 2,8 трлн рублей (22,6%). При этом нефтегазовые поступления в бюджет, напротив, сократились на 789,9 млрд рублей (-18,2%).

В Счетной палате пояснили, что на изменение доходной части повлияли макроэкономическая ситуация и корректировки в законодательстве — "изменения законодательства о налогах и сборах, включая повышение налоговых ставок, введение новых видов государственной пошлины, а также перевод налога на игорный бизнес из региональных налогов в федеральные".

Бюджет за первое полугодие был исполнен с дефицитом 5,8 трлн рублей, его расходы составили 24,4 трлн рублей. Отдельно в докладе анализируется ситуация с госпрограммами: на них было потрачено 13,9 трлн рублей (исполнение на 47,8%). Этот показатель оказался на 2,4 процентного пункта ниже, чем за первое полугодие 2025 года.

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