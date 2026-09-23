ФАС возбудила 55 дел против участников топливного рынка

Руководитель ФАС Максим Шаскольский сообщил о выдаче 88 предупреждений участникам топливного рынка и возбуждении 55 антимонопольных дел.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала 88 предупреждений компаниям на топливном рынке и возбудила 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Выступая на семинаре-совещании в Мурманске, руководитель ведомства Максим Шаскольский отметил, что цены на бензин и дизель находятся под строгим контролем, пишет РИА «Новости».

«Вопрос ценообразования на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле ФАС России… У нас на данный момент выдано 88 предупреждений, 51 исполнено, цены снижены», – заявил глава службы.

Он подчеркнул, что выявление нарушений является одной из приоритетных задач ведомства.

По словам руководителя ФАС, сейчас принимаются все меры для стабилизации обеспечения потребителей топливом. Территориальным органам поручено внимательно осуществлять мониторинг цен и оперативно принимать меры реагирования в случае выявления нарушений.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Федеральная антимонопольная служба инициировала десятки расследований на фоне роста цен на топливо.

Ранее на Восточном экономическом форуме замглавы ведомства Геннадий Магазинов сообщил о 50 возбужденных делах. А вице-премьер Александр Новак распорядился ускорить внедрение информационной системы мониторинга ситуации на отечественном рынке.