В Кремле назвали важным для власти мнение бизнеса о временном управлении

Российские власти внимательно относятся к мнению бизнеса и учтут его пожелания относительно практики введения внешнего управления на предприятиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал дать четкие критерии случаев, при которых вводится внешнее управление, а также объяснить, как выбираются сами управляющие, потому что сейчас участники рынка перестали понимать этот процесс.

«Правительство, и администрация президента, и экономический блок, естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание», — пообещал представитель Кремля.

Заочная дискуссия возникла в связи с указом Путина о передаче нескольких компаний с совокупным оборотом около триллиона рублей во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент», о котором на рынке ничего не слышали.

Решение коснулось российских активов Auchan и Nestle, компаний FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО «Ле Монлид» (бывшая «Леруа Мерлен»). Позднее Песков отмечал, что на принятие решений в отношении двух первых повлиял тот факт, что их головные структуры зарегистрированы в недружественных странах.