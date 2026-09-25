Крупнейший производитель стали на Украине сообщил о невозможности возобновления работы

Крупнейший украинский производитель стали «АрселорМиттал Кривой Рог», входящий в состав ArcelorMittal, не сможет возобновить работу на Украине после взрывов. Об этом заявил генеральный директор компании Мауро Лонгобардо, его слова приводятся на сайте фирмы

«С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать «АрселорМиттал Кривой Рог», — сообщил Лонгобардо.

Отмечается, что за последние пять недель «АрселорМиттал Кривой Рог» подвергся четырем ракетным ударам со стороны Вооруженных сил России, что «нанесло значительный ущерб производственным объектам».

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До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что в Борисполе Киевской области российские войска ударили по месту сборки и хранения беспилотников — ООО «Файер Поинт». По данным оборонного ведомства, на территории предприятия осуществлялось хранение двигателей «Хоневелл» TFE731, используемых в качестве силовой установки ракет «Фламинго».

Также в Одесской области российские войска поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Нерубайское, осуществлявших хранение и распределение военных грузов, поступивших на Украину из стран Европы.

Ранее в России рассказали об уникальном оружии для ударов по Украине.