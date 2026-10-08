"Яндекс" прокомментировал повреждения дата-центра в Сасово от удара БПЛА

"Яндекс" пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Как отметили в "Яндексе", масштаб ущерба для инфраструктуры дата-центра еще оценивается.

"Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования", - говорится в сообщении.

Украинские беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" в Сасово Рязанской области в ночь на 8 октября. В результате атаки в ЦОДе начался пожар, который затронул часть инфраструктуры.

Стало известно о проблемах у миллионов россиян из-за атаки на дата-центр «Яндекса»

Работа дата-центра была полностью остановлена, некоторые сервисы начали функционировать с перебоями. В частности, пользователи жаловались на работу "Яндекс.Почты". При этом основные сервисы работают в штатном режиме.